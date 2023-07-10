"الغصين": 11 ألف مواطن حصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل

قال وكيل وزارة العمل، إيهاب الغصين، اليوم الإثنين: إن "11 ألف مسجَّل للعمل في الداخل المحتل حصلوا على تصاريح عمل من أصل 140 ألف مسجَّل في كشوفات الوزارة".

وأضاف خلال استقباله وفدًا من إدارة منصَّة الميدان الرقمية: إن "الوزارة عملت على تجويد العمل بالملف منذ توليها إياه منتصف نوفمبر 2021م، لافتاً إلى هذا الملف يسير بشكل بطيء لعوامل عديدة.

وتطرَّق الغصين للحديث عن الإدارات والوحدات والدوائر التي تشرف عليها وزارة العمل، وأبرز الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، مشيداً بتجربة الوزارة الرائدة في مجال التدريب المهني المجاني، من خلال تدريب 17 تخصصًا مهنيًّا، في 5 مراكز تدريب مهني.

وأكد حرص الوزارة على مواكبة احتياج سوق العمل، وتخريج عمال مهرة قادرين على المنافسة في السوق المحلي، موضحًا أن الوزارة تعمل من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي، والجهات الشريكة إلى افتتاح مراكز تدريب مهني جديدة، بالإضافة إلى مشروع الإجازة المهنية الذي أطلقت الوزارة المرحلة الأولى منه.

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وأما عن المشاريع التي تشرف عليها الإدارة العامة لخدمات التشغيل، فقال: "تتمثل بتعزيز ثقافة العمل عن بعد، ومشاريع افتكاك الشهادات الجامعية، ومشاريع التشغيل المؤقت، وصندوق جذور لتوفير مشاريع صغيرة للخريجين، ومشروع صمود في مرحلته الثالثة، وغيرها من المشاريع المميزة التي تهم المواطن الفلسطيني".

وطالب الغصين ممثلي منصة الميدان بضرورة العمل على نشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، باعتباره أفضل الطرق لتوفير فرص عمل، والتغلب على مشكلة البطالة، وإبراز جهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.

وكما طالب بتعزيز ثقافة تحصيل الحقوق العمالية من خلال وحدة علاقات العمل، وتعزيز التوجه نحو العمل، من خلال هيئة العمل التعاوني، وتجربتها الرائدة في نشر الفكر التعاوني في قطاع غزة، وجهود وزارة العمل في لجنة الأجور، مفيدًا باستمرار الاجتماعات واللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الخروج بتصور مناسب لواقع الأجور في قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة العمل حرص وزارته على تجويد الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، من خلال 11 مقرًا ومركزًا في جميع محافظات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين