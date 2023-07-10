الأردن يعلن جملة تسهيلات للمواطنين المقدسيين

قرَّرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الإثنين، تقديم تسهيلات للمقدسيين من خلال السماح لهم بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في القدس لتخفيف معاناتهم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، "إن التسهيلات ستتضمن قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، كما سيسمح للمواطن للأردني الذي يحمل رقمًا وطنيًا والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية، التقدّم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية بالقدس".

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وكما سيسمح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "الضفة الغربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم (***9000)، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرًا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

ويحمل سكان مناطق شرق مدينة القدس جواز سفر أردنيًا مؤقتًا يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقمًا وطنيًّا كالأردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية خلافًا للأردنيين.

وبعد النكبة ضم الأردن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عام 1949 وباتت جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية، وبقي الفلسطينيون مرتبطين بشكل عضوي بالأردن إلى أن أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين عام 1988.

المصدر / عرب 48