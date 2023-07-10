الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم محلين تجاريين ذاتيًّا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً من القدس المحتلة على هدم محلين تجاريين ذاتيًّا في بلدة بيت حنينا شمالاً لتجنّب غرامات الاحتلال المالية الباهظة.

وقال المواطن محمد الجولاني، خلال تصريحات صحفية: "إنّ بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهدّدة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما".

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وفي سياق منفصل، اعتدت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من شرطتها على أصحاب البسطات في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان بالقدس المحتلة.

وصعَّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها في الضفة والقدس، بهدف التنغيص على أهلها وإجبارهم على الرحيل عن أرضهم وتركها فارغة للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين