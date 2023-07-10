فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تسهيلات أردنية للمقدسيين بإصدار جوازات السفر

جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024

الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم محلين تجاريين ذاتيًّا

بإجباره على هدم منزله.. الاحتلال يقصم ظهر المقدسي "ادكيدك" بالبلدة القديمة

"المرور": إصابتان في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أوساط وقيادات مقدسية تحذّر من خطورة مخيمات صيفية ينظّمها الاحتلال للطلبة

القيادي "يوسف": الأسرى ماضون بوحدتهم حتى كسر قوانين الاحتلال

مصر.. التضخم يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

بيراوي: محاولات إسرائيلية لتشويه سفن كسر الحصار وربطها بـ"الإرهاب"

حكومة الاحتلال تمضي قدماً لتشريع "إضعاف القضاء" والمعارضة تثور

الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم محلين تجاريين ذاتيًّا

10 يوليو 2023 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
...
الهدم الذاتي في القدس المحتلة - أرشيف

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً من القدس المحتلة على هدم محلين تجاريين ذاتيًّا في بلدة بيت حنينا شمالاً لتجنّب غرامات الاحتلال المالية الباهظة.

وقال المواطن محمد الجولاني، خلال تصريحات صحفية: "إنّ بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهدّدة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما".

اقرأ أيضاً: تقرير بإجباره على هدم منزله.. الاحتلال يقصم ظهر المقدسي "ادكيدك" بالبلدة القديمة

وفي سياق منفصل، اعتدت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من شرطتها على أصحاب البسطات في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان بالقدس المحتلة.

وصعَّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها في الضفة والقدس، بهدف التنغيص على أهلها وإجبارهم على الرحيل عن أرضهم وتركها فارغة للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات الاحتلال #العقاب الجماعي #البناء دون ترخيص #هدم ذاتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة