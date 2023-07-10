بلدية المغازي تعلن عن حاجتها لوظيفة سكرتير بنظام العقد

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10 يوليو 2023 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

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