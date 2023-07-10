مطلوب محاسب للعمل في بوظة حمادة

إعلان توظيف صادر عن بوظة حمادة بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسب).
شروط التسجيل:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة.
3- اتقان العمل في برنامج الأصيل المحاسبي.
4- اتقان برنامج مايكروسفت أوفيس وخاصة اكسل وورد.
5- القدرة على العمل تحت الضغط.
6- العمل بروح الفريق.
8- حسن المظهر الخارجي وحسن السير والسلوك.
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/EjsbBvuhKWshreEY7
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين