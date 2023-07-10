مطلوب محاسب للعمل في بوظة حمادة

إعلان توظيف صادر عن بوظة حمادة بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسب).

شروط التسجيل:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة.

3- اتقان العمل في برنامج الأصيل المحاسبي.

4- اتقان برنامج مايكروسفت أوفيس وخاصة اكسل وورد.

5- القدرة على العمل تحت الضغط.

6- العمل بروح الفريق.

8- حسن المظهر الخارجي وحسن السير والسلوك.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/EjsbBvuhKWshreEY7

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين