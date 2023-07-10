مطلوب موظف شؤون إدارية ولوجستية للعمل في مطاعم زهران

إعلان توظيف صادر عن مطاعم زهران لأشهى المأكولات الشعبية يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمَّى (موظف شؤون إدارية ولوجستية) للانضمام لفريق العمل.

مهام الوظيفة:

• إدارة ومتابعة شؤون الموظفين.

• إدارة ومتابعة الشؤون الإدارية واللوجستية للشركة وفروعها.

• إدارة ومتابعة ملف الصيانة وتطوير المعدَّات.

• متابعة المعاملات الحكومية والرسمية مع المؤسسات والوزارات.

المتطلبات:

• مؤهل علمي في مجال إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المحاسبة أو المالية أو أي تخصص ذي علاقة.

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة.

• مهارات تواصل وتنظيم ممتازة.

• القدرة على العمل بشكل مستقل والعمل ضمن فريق.

• تحمّل ضغط العمل والتطوع.

• السرعة ودقة الملاحظة والمبادة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدّمين .