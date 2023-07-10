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مطلوب موظف شؤون إدارية ولوجستية للعمل في مطاعم زهران

10 يوليو 2023 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مطاعم زهران لأشهى المأكولات الشعبية يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمَّى (موظف شؤون إدارية ولوجستية) للانضمام لفريق العمل.

مهام الوظيفة:

•        إدارة ومتابعة شؤون الموظفين.

•        إدارة ومتابعة الشؤون الإدارية واللوجستية للشركة وفروعها.

•        إدارة ومتابعة ملف الصيانة وتطوير المعدَّات.

•        متابعة المعاملات الحكومية والرسمية مع المؤسسات والوزارات.

المتطلبات:

•        مؤهل علمي في مجال إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المحاسبة أو المالية أو أي تخصص ذي علاقة.

•        خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة.

•        مهارات تواصل وتنظيم ممتازة.

•        القدرة على العمل بشكل مستقل والعمل ضمن فريق.

•        تحمّل ضغط العمل والتطوع.

•        السرعة ودقة الملاحظة والمبادة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط  ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدّمين .

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