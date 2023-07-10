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طالع طقس فلسطين لليوم الإثنين حتى الأربعاء

10 يوليو 2023 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، حار نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

طقس الاثنين 10 يوليو

وتوقعت أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 11 يوليو

ويوم غدٍ الثلاثاء يكون الجو حار نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 12 يوليو

ويوم الأربعاء المقبل تتعرض فلسطين إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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