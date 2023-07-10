الأمعري يستعين بلاعبي غزة على أمل العودة لدوري المحترفين

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر الجهاز الفني لفريق مركز شباب الأمعري الاعتماد على اللاعبين المخضرمين من أجل تحقيق هدف الصعود والعودة لدوري المحترفين.

واتفق مجلس الإدارة مع الثلاثي إسماعيل العمور وإياد أبو غرقود وخالد مهدي من أجل الاستمرار مع الفريق لموسم آخر، إلى جانب استعادة الثنائي باسل الأشقر وهمام أبو حسنين، بانتظار وصول 3 لاعبين مميزين من قطاع غزة.

ويمتلك الثلاثي خبرة كبيرة " العمور ومهدي وأبو غرقود"، وانتقل جميعهم للعب بالضفة الغربية عام 2009، وكذلك لعبوا لمواسم عديدة في صفوف الأمعري، وأكثرهم مهدي الذي لعب مع الفريق الأخضر لـ13 موسم.

وأكد اللاعب خالد دادر استمراره مع الفريق الموسم القادم، حسب العقد المبُرم بين الطرفين، حيث ظهر اللاعب بشكل لافت مع الأمعري الموسم الماضي.

وتسعى الإدارة الجديدة للأمعري برئاسة النائب جهاد طمليه، لترتيب أوراق الفريق، من أجل العمل سريعاً للتواجد بين الكبار، حيث تم التعاقد مع المدرب فادي لافي مدرباً وعبد السلام السويركي مساعداً له.

ويعتبر الأمعري أول فريق فائز بلقب دوري المحترفين عام 2011، وهو أحد الأندية العريقة بالضفة الغربية، لكنه تذوق مرارة الهبوط قبل 4 مواسم أيضاً.