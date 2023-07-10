7 انتصارات في مباريات تجريبية لأندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية غزة خوض المزيد من المباريات التجريبية استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق يوم 21 يوليو الجاري.



وتغلب شباب جباليا على منافسه الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا البلدي.



سجل للثوار محمد الملفوح ومهند أبو زيد ومحمد الترامسي، بينما سجل هدفي الصداقة مهاجمه محمد بلح.



وعلى ذات الملعب تفوق الجلاء على نظيره بيت لاهيا بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للأول عاصف الكتناني وحازم قفه، بينما سجل للثاني أسامة عويضة.



وفاز خدمات رفح على نظيره شباب خانيونس بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.



وسجل للخدمات محمود النيرب ويسار الصباحين، بينما سجل هدف شباب خانيونس الوحيد لاعبه خالد القوقا.



وهزم خدمات الشاطئ مُضيفه أهلي بيت حانون بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو ريالة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.



واكتسح فريق نادي غزة الرياضي نظيره الأمل بثلاثية نظيفة سجلها فادي عساف ويوسف داوود وعز الدين أبو راس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.



وتغلب الاستقلال على فريق نادي اتحاد خانيونس بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.