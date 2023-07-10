محامون من أجل العدالة: المطارد والمعتقل مراد ملايشة قد يعود لإضرابه الخميس المقبل

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، أمس الأحد، أن المقاومين المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة أوقفا إضرابهما عن الطعام قبل أمس لإتاحة الفرصة لحل الملف بناءً على وعود بالحل.

ونقلت المجموعة التي تمكنت من زيارتها بعد ستة أيام من توقيفهما وكانا بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة إن المعتقل مراد ملايشة وجه رسالة إلى مخيم جنين قال فيها: "سوف أكون على موعد مع الإضراب المفتوح عن الطعام صباح يوم الخميس القادم في حال عدم الالتزام بالإفراج، وسوف يتبع ذلك إضراب عن الماء بعد يومين من الإضراب عن الطعام إذا لم يتم الافراج.

وقال أيضاً "أنا أعلم جيداً أن مرور الوقت لا يخدم قضيتنا". كما أضاف ملايشة؛ "القانون الفلسطيني لا يجرم أعمال المقاومة وأن توقيفي لا يستند إلى قانون وهو باطل".

وكانت محكمة الصلح قد مددت توقيف المعتقلين ملايشة وبراهمة بتاريخ 5 يوليو\تموز 2023 مدة 15 يوم بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، فيما لم يجري أي استجواب مع المذكورين من قبل النيابة العامة.

وكانت كتيبة جنين قد قالت في تصريح صحفي: "إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل المجاهدين مراد ملايشة ومحمد براهمة واعتدى عليهما حينما كانا في طريقهم لمساندة إخوانهم في كتيبـــة جنين بمعركة المخيم ضد الاحتلال، وما يزال التوتر قائماً بمواصلة اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة".

المصدر / وكالات