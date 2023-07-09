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14 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

09 يوليو 2023 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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14 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"  14 عملًا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 3 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، و8 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.  

وأطلق مقاومون النار  على مستوطنة عناب قرب طولكرم، وصوب قوات الاحتلال قرب سهل مرج بن عامر في جنين.

ورصدت محاولة تنفيذ عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط برام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم وسلفيت وأريحا وبيت لحم.
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وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين كما حطموا مركبة لهم قرب طولكرم.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية مع قوات الاحتلال وتصدي لهجمات واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.
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المصدر / فلسطين أون لاين
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