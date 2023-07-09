تفاصيل جديدة في قضية سامي قعدان 

غزة/ وائل الحلبي:

قدم ناديي شباب وخدمات رفح طلبا بشكل منفصل لاتحاد كرة القدم لتسجيل المحترف سامي قعدان الذي أنهى ارتباطه مع نادي كيما أسوان المصري، وعاد إلى غزة قبل أسبوعين.

وكان قعدان وقع على استمارة لنادي شباب رفح في زيارته السابقة إلى غزة بشهر يناير الماضي، إلا أن خدمات رفح اعترض على عملية انتقاله في ظل ارتباط اللاعب باتفاق موثق على أن يعود للأخضر في حال قرر العودة لغزة.

وكشف مصدر موثوق لـ"فلسطين" أن شباب رفح نجح في التواصل مع كيما أسوان واتفق معه على ضم سامي قعدان مقابل مبلغ مالي، حيث أرسل الزعيم المبلغ الذي اتفق عليه الطرفين وحصل على خطاب موثق من النادي المصري على انتقال قعدان لشباب رفح.

وأرفق شباب رفح في طلبه عدة وثائق لتعزيز موقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، من بينها خطاب كيما أسوان وورقة المخالصة مالية، إلى جانب العقد الخارجي المبرم بين النادي واللاعب، ويأمل شباب رفح في أن تصب الأمور لصالحه.

بدوره، توجه خدمات رفح بطلب مماثل لاتحاد كرة القدم مرفقا معه إقرار وتعهد موثق لدى لجنة شؤون اللاعبين بأن يكون له الحق في استعادة اللاعب فور انهاء ارتباطه بكيما أسوان، وهذا ما يعول عليه الأخضر لاعادة اللاعب لصفوفه.

ورحل قعدان عن خدمات رفح في سبتمبر عام 2021 وانضم حينها إلى نادي ديروط، قبل أن ينتقل بعدها بأشهر إلى صفوف كيما أسوان، الذي رفض بدوره الاستغناء على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين