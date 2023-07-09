فلسطين ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في دورة الألعاب العربية

غزة/ وائل الحلبي:

رفعت فلسطين حصيلتها إلى 12 ميدالية في مختلف منافسات دورة الألعاب العربية، بعد حصول منتخب الكرة الحديدية على 5 ميداليات جديدة في المنافسات التي خاضها المنتخب.

وحصل منتخب فلسطين على 5 ميداليات برونزية في منافسات الكرة الحديدية، حيث حصدت اللاعبات مروة الفرا وشهد الخطيب وروان صافي برونزية مسابقة بيتانك ثلاثي إناث، إلى جانب برونزية رافا زوجي مختلط للاعبة زهور الخطيب واللاعب حاتم النجار.

واستمر منتخب الكرة الحديدية في حصد الميداليات بعدما حصل على برونزية رافا زوجي اناث للاعبتان نسرين الخطيب وزهور بشير، وظفرت اللاعبة روان صافي برونزية بيتانك "رمي طويل".

ورفعت فلسطين رصيدها من الميداليات إلى 12 ميدالية، بعدما توجت بـ7 ميداليات في منافسات السباحة المختلفة 4 ذهبية وفضيتين وبرونزية، إلى جانب ضمان لاعب منتخب الملاكمة وسيم أبو سل لميدالية.

وعلى صعيد الملاكمة حسم وسيم أبو سل التأهل لنصف نهائي منافسات 57 كغم، حيث سيلتقي اللاعب الأردني يوسف عشيش المصنف الخامس عالميا، وفي حالة الفوز سينافس أبو سل على واحدة من الميداليتين الذهبية والفضية، فيما إن خسر سيحصل على الميدالية البرونزية.

وفي نفس السياق خسر الملاكم الفلسطيني نضال فقهاء نزاله أمام منافسه العراقي في وزن 71 كغم.









المصدر / فلسطين أون لاين