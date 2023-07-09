جيرارد يشيد بقوة الدوري السعودي ويكشف عن هدفه مع الاتفاق

قال المدرب الإنجليزي الجديد لنادي الاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد، إنه يتوقع تطور الدوري السعودي خلال الفترة القادمة، مُبديًا سعادته الكبيرة، بتجربته الجديدة التي سيخوضها خارج أوروبا برفقة "الكوماندوز".



وكان الاتفاق قد تعاقد مع أسطورة نادي ليفربول لمدة موسمين، علمًا بأن مهمته التدريبية الأخيرة كانت مع نادي أستون فيلا الذي أقيل منه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال جيرارد في تصريحاته الأولى عقب توقيع عقد انتقاله إلى النادي الاتفاقي: "حينما وصلتُ إلى السعودية، أحسست كأنهم عائلة"، مؤكدًا أنه متشوق لملاقاة الجماهير الاتفاقية العاشقة للفريق.



وتابع الإنجليزي تصريحاته التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر "تويتر" في مقطع فيديو: "أنا مدير فني لديه طموح لا حدود له، أحب العمل بلا كلل من أجل الحفاظ على التنافسية، سأخوض وطاقمي المعاون هذا التحدي بروح الفريق".

وأضاف: "الدوري السعودي سيتطور بفضل دعم الحكومة ووزارة الرياضة، وبعمل جميع الأندية وأيضًا المشجعين واللاعبين، وكُلّ مَن له علاقة بالمسابقة"، وختم مدرب أستون فيلا السابق حديثه بالقول: "من خلال تطبيق معاييري الخاصة، أنا متحمس لبناء علاقات جيدة مع جميع أفراد النادي، وآمل أن أكون الدعامة المطلوبة لبناء نادي الاتفاق وتطوره".

المصدر / فلسطين اونلاين