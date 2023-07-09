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المستوطنون يحرقون عشرات الدونمات الزراعية جنوبي نابلس

09 يوليو 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية "اللبن الشرقية"، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، في تصريحات صحفية، إن مجموعة من المستوطنين أحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون.

 اقرأ أيضاً: 4073 انتهاكا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون في الضفة والقدس منذ مطلع 2023

وأشار إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وطالب عويس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اعتداءات المستوطنين #اللبن الشرقية

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