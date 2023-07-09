المستوطنون يحرقون عشرات الدونمات الزراعية جنوبي نابلس

أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية "اللبن الشرقية"، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، في تصريحات صحفية، إن مجموعة من المستوطنين أحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون.

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وأشار إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وطالب عويس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين