بايدن: حكومة نتنياهو تضم وزراء من أكثر المتطرفين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن "حكومة بنيامين نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفًا رأيتهم في حياتي"، مشيراً إلى أن الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الرئيس الأميركي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، أن وزراء حكومة نتنياهو، "الذين يريدون استيطانا في كل مكان هم جزء من المشكلة".

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ولفت إلى أن (إسرائيل) والسعودية لا تزالان بعيدتين عن إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، مشيراً إلى أن "الطريق طويلة" أمام التطبيع بين تل أبيب والرياض.

وقال بايدن إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "قادم قريبا إلى البيت الأبيض في زيارة"، في حين أنه حاول التعامل مع ائتلاف نتنياهو، "نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام، ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال".

وأضح بايدن إنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين، محملا السلطة برام الله مسؤولية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا صهيونيا متواصلا، وجزئيا حمّل "بعض الوزراء في حكومة نتنياهو" مسؤولية الأوضاع الأمنية فيها.

المصدر / وكالات