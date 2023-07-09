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شباب رفح يعزز صفوفه بمدافع وحارس مرمى

09 يوليو 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

أتم شباب رفح تعاقده مع لاعبين جديدين لتعزيز صفوف الفريق قبل ساعات من اغلاق الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين لموسم 2024/2023.

وضم شباب رفح المدافع حافظ إرجيلات لاعب فريق خدمات رفح السابق الذي طلب من نادي العطاء السماح له بالرحيل عن الفريق بعد تعاقده معه منتصف الشهر الماضي.

ووافق نادي العطاء على انهاء الارتباط مع إرجيلات للانتقال إلى شباب رفح، الذي يأمل أن يكون فرصة لاستعادة بريقه خاصة وأن إرجيلات يعد أحد أهم العناصر في صفوف منتخب الشباب عامي 2018 و2019 تحت قيادة المدرب علي يونس.

وانضم الحارس المخضرم أحمد ضهير لصفوف شباب رفح بعد رحيله عن غزة الرياضي، حيث يتطلع ضهير للاعتزال بعد نهاية الموسم القادم الأمر الذي جعله ينضم للأزرق الرفحي.

ويعد ضهير أحد أبرز حراس مرمى خدمات رفح على مدار سنوات طويلة، قبل أن يرحل عن الفريق حيث خاض عدة تجارب مع الشجاعية وغزة الرياضي.

وفي سياق متصل وافق نادي شباب رفح على اعارة لاعبه أحمد صباح إلى شباب الزوايدة، في ظل مساعي الأخير لتعزيز صفوفه قبل انطلاق منافسات كأس غزة دوري الدرجة الأولى.

#شباب رفح #دوري غزة

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