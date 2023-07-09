بعد معركة "ثأر الأحرار".. ارتفاع في طلبات المستوطنين للعلاج النفسي

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أنه بعد شهرين من العدوان الأخير على غزة (معركة ثأر الأحرار أيار/ مايو الماضي) قفزت الإحالات التي ترتاد مراكز الدعم النفسي، في مستوطنات "غلاف غزة".

وقال رئيس "مجلس سدوت النقب الإقليمي" تامير عيدان: "إن مراكز الصمود (مراكز الدعم النفسي) تتعرض لضغط كبير، وحالات ما بعد الصدمة قد ازدادت مؤخرًا بنسبة 60 بالمائة".

ووفقاً للصحيفة العبرية، تمت الملاحظة في مراكز الدعم النفسي موجة الإحالات من ضحايا القلق والتي بلغت ذروتها الآن، وقد أثبتت التجارب السابقة أن الإحالات تصل بكميات كبيرة في الأشهر التي تلي أي عدوان عسكري.

وأوضحت الصحيفة، أنه وعلى رغم الطلب الكبير على المساعدة النفسية خاصة بين العائلات الشابة والأطفال، إلا أن الميزانية لا يتم تعديلها، وهناك نقص كبير في المعالجين وساعات العلاج.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي جرت مناقشة حول موضوع مراكز الدعم النفسي في لجنة الصحة في الكنيست، حيث حذر رؤساء مستوطنات غلاف غزة والضفة الغربية، من أن ميزانية هذه المراكز آخذة في النفاد.

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وشن جيش الاحتلال، عدوان عسكري على قطاع غزة في التاسع من مايو/أيار الماضي، استمر خمسة أيام، وأدت لارتقاء 33 شهيداً، من بينهم قادة في "سرايا القدس"، وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية، من خلال غرفة العمليات المشتركة، المئات من الصواريخ تجاه المستوطنات، خلال عملية أطلقت عليها "ثأر الاحرار".

المصدر / وكالات