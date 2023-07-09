الصداقة يطعن على قرار اتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:

تقدم نادي الصداقة بطعن لدى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، اعتراضا على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد بتخسير الصداقة إداريا أمام الشجاعية في بطولة الناشئين.

وكان اتحاد كرة القدم صادق على قرار لجنة الانضباط بتخسير الصداقة إداريا وتغريمه مبلغ 300 دينار أردني، بعدما قرر حكم مباراة الفريق انهاء المباراة بسبب تشابه قمصان الفريقين.

وأكد الصداقة أن فريقه التزم في الحضور للمباراة حسب الموعد المحدد من جانب لجنة المسابقات، قبل أن يتبين للحكم أن الفريقين يرتديان الزي الأخضر، ليقوم بإجراء قرعة بين الفريقين التي منحت الشجاعية حق اللعب بالزي الأساسي، لكن الحكم رفض منح الصداقة فرصة لتوفير بديل بالإضافة لعدم السماح له بارتداء قمصان التدريب "الشباحات" في الوقت الذي شهدت فيه العديد من مباريات البطولة ارتداء بعض الفرق للشباحات، خاصة وأنه لم يتم تحديد ألوان القمصان الأساسية والبديلة للفرق المشاركة.

وطالب النادي بإلغاء القرارات الصادرة ضده وتحديد موعد جديد لإعادة المباراة أمام اتحاد الشجاعية، التي أنهاها الحكم قبل بدايتها دون أن يراعي مبدأ تكافؤ الفرص حسب بيان نادي الصداقة.

وشدد النادي على أنه سيحافظ على حق فرقه الرياضية من خلال اتباع الوسائل القانونية والمشروعة، مؤكدا على التزامه بكافة اللوائح والقوانين التي تنص عليها مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.