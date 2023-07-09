اعتقال فلسطينية بعد إصابتها برصاص الاحتلال في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سيدة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية (60 عاما)، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح.

وأوضحت مصادر مقدسية أن السيدة أصيبت بجروح متوسطة، إثر إطلاق النار على الأطراف السفلية من جسدها.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الجنود أطلقوا النار تجاه فلسطينية قرب حي الشيخ جراح، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن داخل القطار الخفيف.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقطة عسكرية، و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

اقرأ أيضا: إحصائية: المقاومة تنفذ أكثر من ألف عملية بالضفة والقدس خلال يونيو

كما رصد مركز "معطى" 1010 أعمال مقاومة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، بينها 132عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 68 عملية منها في جنين.

وأسفرت العمليات والاشتباكات المسلحة عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 53 جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين