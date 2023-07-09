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من مسسة "باما" الأميركية

بعثة طبية دولية تصل غزة لإجراء تدخلات وعمليات جراحية

09 يوليو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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وصلت إلى قطاع غزة اليوم الأحد بعثة طبية دولية من الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية  "PAMA"لإجراء تدخلات طبية وتقديم استشارات واجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات بالقطاع.

وتضم البعثة عشرة أطباء من الضفة الغربية والخارج، ويختص أعضاءها في علاج أمراض السرطان والكبد والبنكرياس والمسالك البولية للأطفال وجراحة القلب المفتوح والجراحة العامة والمناظير والأوعية الدموية، وجراحة النساء والولادة.

وسيتوزع أعضاء البعثة الثامنة التي ترسلها "باما" للقطاع خلال السنوات الماضية على ثلاث مستشفيات؛ وهي الشفاء بمدينة غزة والصداقة التركي جنوب غزة، وناصر في مدينة خانيونس.

بدوره سيجري رئيس الوفد الدكتور يوسف خلفة -رئيس "باما"- سلسلة لقاءات مع الكوادر الطبية والصحية في القطاع، وسيقوم بجولة ميدانية على العديد من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع، وسيستمع من المسؤولين عن الأوضاع الصحية في القطاع وما يعانيه القطاع الصحي من عقبات ومشاكل.

جدير بالذكر أن "باما" تهدف من ارسال البعثات الطبية لغزة إلى تحسين القطاع الصحي في فلسطين ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في غزة حتى مساء الخميس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #بعثة دولية #باما

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