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باريس سان جرمان يعلن ضم لوكا هرنانديز حتى 2028

09 يوليو 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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باريس سان جرمان يعلن ضم لوكا هرنانديز حتى 2028

أعلن باريس سان جرمان بطل فرنسا الاحد تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي لوكا هرنانديز من بايرن ميونيخ الالماني بعقد حتى العام 2028.

وجاء في بيان للنادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي "وقّع على عقد لمدة خمس سنوات".

لم يكشف فريق العاصمة عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت الى انها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

نقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله "أنا متحمس جدًا، انتظرت مطولا للانضمام الى سان جرمان وقد حصل ذلك أخيرًا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وأنا سعيد بتواجدي هنا".

بات بطل العالم 2018 رابع صفقة للنادي هذا الصيف بعد الجناح الاسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الايطالي ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي، في تشكيلة المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني ورُقي الى الفريق الاول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" 2018، قبل أن ينتقل الى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في سياق آخر، يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جرمان الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024، ما قد يدفع النادي الى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جرمان #لوكا هرنانديز

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