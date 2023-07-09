4073 انتهاكا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون في الضفة والقدس منذ مطلع 2023

ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 4073 اعتداءً ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في النصف الأول من العام الجاري.

وبين تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" اليوم الأحد، أن الانتهاكات تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

وتركزت الاعتداءات في نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.

وأشار التقرير إلى أن "الاعتداءات التي نفذها مستتوطنون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر".

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وأكمل بالقول " كما شن المستوطنون هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في نابلس بواقع 470 اعتداءً، ورام الله بواقع 265 اعتداءً".

وبيّن التقرير أن "سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكليا لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة)".

وقال التقرير إن "المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، وإن سلطات الاحتلال شرعنة 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس".

واستولت سلطات الاحتلال على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة)، منها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي القدس وأريحا، و433 دونما من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها دولة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونما من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونما ونصف الدونم كأراضي دولة".

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضي والذي سبقه، وتركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطارا) وبيت لحم (170 إخطارا).

وأكد أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 256 عملية هدم، أسفرت عن هدم 303 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم مرتين على التوالي، وتضرر جراء ذلك 543 شخصا بينهم 272 طفلا.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين تسببوا بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام الجاري، تركزت في الخليل بقطع 2005 شجرات، ورام الله 1871 شجرة، ونابلس 1797 شجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين