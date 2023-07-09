من بينها إعادة تصاريح VIP.. حكومة نتنياهو تعتزم دعم السلطة بمزايا اقتصادية جديدة

كشف الإعلام العبري، عن عزم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، دعم السلطة في رام الله بمزايا وتسهيلات اقتصادية جديدة.

وبحسب القناة (12) العبرية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يبحث "المجلس الوزاري الأمني المصغر" (الكابينت) اليوم اتخاذ خطوات لما أسماه إنقاذ السلطة من الانهيار عبر "مزايا وتسهيلات اقتصادية".

ومن بين التسهيلات التي كشفت عنها القناة العبرية، إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وخطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة.

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وذكرت القناة العبرية سيناقش "الكابينت" أيضًا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي زعمت سحبتها (تل أبيب) في يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر اعتزامه معارضة ما سماه "القرار المخزي" بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وفي 26 يونيو الماضي نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".

وتابع نتنياهو وقتها: "نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليًا، لدينا مصلحة في استمرار عملها، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها".

المصدر / فلسطين أون لاين