ماهي أبرز مزايا وعيوب تطبيق ثريدز Threads؟

غزة/ محمد زقوت

مزايا تطبيق ثريدزThreads ، جعلت الكثير من الأشخاص أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تحميل التطبيق والتفاعل معه.

ويعتبر تطبيق ثريدزThreads تطبيقاً اجتماعياً ضمن سلسلة تطبيقات شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب والمملوكة لمارك زوكربيرغ، ويعتبر التطبيق مشابهً لتطبيق تويتر والذي يملكه أيلون ماسك ومنافساً له لحدٍ بعيد.

ويتوفر ثريدز thread على جوالات iOS وAndroid من App Store وPlay Storek، ويمكن تحميله من خلال الدخول لأحدى هذه المتاجر والبحث عن كلمة ثريدز Threads، an Instagram app، يظهر مباشرة التطبيق، وبمجرد الضغط على زر تثبيت يتم تحميله على جهازك مباشرة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الجدد إنشاء حساب جديد أو الدخول من حسابك على منصة الإنستغرام في حال كان لك حساب على هذه المنصة، لكنه لا يخلو من عيوب، ربما بالمستقبل يتم العمل على حلها وفق ما قاله رئيس منصة إنستاجرام آدم موسيري.

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ويستعرض لكم موقع " " أبرز مزايا وعيوب تطبيق ثريدز Threads، كالآتي:

ما هي مزايا تطبيق ثريدز Threads a pk ؟

يتميز تطبيق ثريدز Threads apk بالعديد من المزايا وأبرزها كالآتي:

استخدامه التطبيق باللغة العربية.

يسمح للمستخدمين بنشر 500 حرف فقط.

مشاركة الصور بآلية تطبيق تويتر.

مشاركة الفيديوهات والتي تصل مدتها إلى 5 دقائق.

توثيق الحسابات في حالة كانت موثقة في تطبيق الإنستقرام.

القدرة على الربط بين حساب الإنستقرام وثريدز.

ووفق ما كشفه كشف آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام على حسابه الشخصي على ثريدز Threads، بشأن أبرز المزايا القادمة والتي يعمل على مطورو هذا التطبيق، إلا أن البعض يعتبرها من أبرز عيوب هذا التطبيق.

ما هي عيوب تطبيق ثريدز Threads a pk ؟

عدم القدرة على تعديل المنشورات.

عدم تفعيل الوسوم “Hashtags”.

عدم توفر الانتقال بين الحسابات.

عدم إمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط.

صعوبة عملية البحث.

ضعف قسم الموضوعات الرائجة “Trends”.

عدم توفير نسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب).

فقدان دمج خدمة الصور المتحركة.

عدم توفر الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو.

عدم توفر خدمة الترجمة داخل التطبيق.

عدم مشاركة المباشرة من تطبيق إنستاجرام.

لا يحتوي على ميزة المحادثات الخاصة

لا يدعم الواجهة العربية للتطبيق في الآيفون

عدم توافر خيار لعرض المواضيع من الحسابات التي تتابعها فقط

عدم وجود إعلانات في التطبيق بالوقت الحالي.

وبينت "ميتا" أن تطبيق ثريدز Threads سوف يدعم بروتوكول ActivityPub، الذي يتيح التوافق مع منصات نشر أخرى مثل وردبريس وماستودون، كما سيتيح للناشرين أخذ متابعيهم ومحتواهم معهم إذا قرروا إلغاء حساباتهم من تطبيق Threads.

وحظي تطبيق ثريدز Threads على اهتمام كبير منذ الإعلان عنه من عبد البعض، من خلال زيادة عدد مستخدميه بشكل ملحوظ وكبير، ويرى مختصون أن تطبيق Threads سيشكل تهديدًا حقيقيًا لتويتر.

المصدر / فلسطين أون لاين