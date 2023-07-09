خاطر: اعتقال أجهزة السلطة لمدير زكاة جنين طعنة في خاصرة المقاومة

قالت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر: "إن كل اعتقال تمارسه أجهزة السلطة هذه الأيام بات طعنة في خاصرة المقاومة، وفيه خدمة مباشرة للاحتلال وإنعاش لسياساته، وتشتيت لجهود لجمهور الفلسطيني، وخصوصاً الاعتقالات التي تطال مفاصل العمل المقاوم أو الإغاثي أو النقابي".

واستهجنت خاطر في تصريحات وصلت " " أن يتم تنفيذ هذه الاعتقالات في محافظة جنين، مشيرة إلى أنها "المنطقة التي تخاذلت أجهزة السلطة عن حمايتها والتزمت مقراتها طيلة فترة العدوان الصهيوني على المخيم وعموم المحافظة".

وأضافت: "أن هذه الاعتقالات تأتي في أمس حاجة جنين لرموز العمل الإغاثي والاجتماعي في هذه المرحلة، وهم الذين تعمل الأجهزة على تغييبهم وملاحقتهم بالاستدعاءات والتهديدات والاعتقالات.

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وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية، والتي تستهدف الأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين، على خلفية عملهم النقابي وآرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وشهدت محافظة جنين الليلة الماضية، انتشاراً أمنياً مكثفاً من أجهزة أمن السلطة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة من خارج المحافظة.

واعتقلت أجهزة السلطة مدير زكاة جنين أحمد سلاطنة، ومحمد ملايشة من بلدة جبع، فيما واصلت اعتقال الناشط لؤي قباجة والمضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضاً لاعتقاله السياسي على خلفية تعبيره عن رأيه عبر فيسبوك.

المصدر / فلسطين أون لاين