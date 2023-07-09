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"الأونروا" تعلن عن شواغر وظيفية بمناطق غزة والقدس وبيروت وعمان ودرعا ودمشق

09 يوليو 2023 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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"الأونروا" تعلن عن شواغر وظيفية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن وظائف وشواغر جديدة لديها في كل من مناطق غزة والقدس وبيروت وعمّان ودرعا ودمشق.

ووفق الإعلان المرفق لأونروا، فإن الوظائف المتعلقة بغزة هي مهندس كهروميكانيكي، ومساعد تقني، أما في درعا واللاذقية بسوريا، فهي مساعد مسؤول دعم المنطقة، ومنسق ضمان الجودة المدرسي، وفي القدس موظف مكتب الخدمة، ومهندس صيانة، وموظف موارد بشرية.

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وفي بيروت، فالوظيفة موظف مشروع النقد مقابل العمل، ومهندس كهرباء.

أما في عمّان، فهي رئيس برنامج الصحة في الإقليم، ومساعد موارد بشرية، وموظف إداري (التمويل الصغير).

ودعت الأونروا المهتمين الدخول الى الموقع الخاص بوظائف الأمم المتحدة من خلال الرابط التالي: (inspira.un.org) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكم، وكذلك البحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم أو اسم الوظيفة باللغة الإنجليزي، ومن ثم التقدم بطلب توظيف للوظيفة المعنية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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