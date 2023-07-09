وظائف شاغرة في روضة رموز الحديثة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة رموز الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الشواغر الوظيفية بالروضة.
الوظائف المطلوبة:
1- معلمات عدد ( 2 ) .
2- سكرتيرة.
شروط التسجيل:
1- حاصلة على شهادة علمية.
2- ذو خبرة وكفاءة عالية.
3- ألا يزيد عمرها عن 35 عاًما.
4- أن تكون من سكان غزة.
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظائف كم تعبئة البيانات عبر الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم 13/7/2023.
- سيتم التواصل مع المتقدمين للمقابلة.
- العنوان: مدينة غزة - الرمال - غرب دوار حيدر عبد الشافي - سلطة النقد - مقابل مؤسسة ريادة
- للتواصل: 082653047 - 0598822495