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وظائف شاغرة في روضة رموز الحديثة بمدينة غزة

09 يوليو 2023 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن روضة رموز الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الشواغر الوظيفية بالروضة.

الوظائف المطلوبة:

1- معلمات عدد ( 2 ) .

2- سكرتيرة.

شروط التسجيل:

1- حاصلة على شهادة علمية.

2- ذو خبرة وكفاءة عالية.

3- ألا يزيد عمرها عن 35 عاًما.

4- أن تكون من سكان غزة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف كم تعبئة البيانات عبر الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم 13/7/2023.

- سيتم التواصل مع المتقدمين للمقابلة.

- العنوان: مدينة غزة - الرمال - غرب دوار حيدر عبد الشافي - سلطة النقد - مقابل مؤسسة ريادة

- للتواصل: 082653047 - 0598822495

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