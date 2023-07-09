المتطرف بن غفير يصدر قرارًا يحمي فيه قتلة الفلسطينيين

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، صباح اليوم الأحد، عن قرار جديد لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، يسمح خلاله بحماية قتلة الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن بن غفير، منع في قراره شرطة الاحتلال الإسرائيلي سحب سلاح أي إسرائيلي يقوم بقتل أي فلسطيني ينفذ هجومًا فدائيًا.

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ووفق القرار فإن سلاح الإسرائيلي المستوطن مطلق النار على الفلسطيني، لن يسحب، وهو محمي.

وذكرت الصحيفة وجود شرط زعمت أن بن غفير وضعه ضمن قراره الجديد، وهو أن يتوقف الإسرائيلي القاتل فورًا عن إطلاق النار بعد ما سمي "زوال الخطر على حياته أو الآخرين، في حال أصاب أو قتل منفذ الهجوم".

وهذا القرار الجديد وفق مراقبين غير جدي، حيث أن الواقع يؤكد أن شرطة الاحتلال لم تتعامل مع أي من مطلقي النار على منفذي العمليات بصورة سلبية عبر سلب السلاح أو الاعتقال أو المحاسبة والمسائلة، إذ أنها تكافئ إلى جانب الحكومة من يقوم بذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين