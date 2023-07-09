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منح دراسية في المغرب للدراسات العليا للعام 2023/2024

09 يوليو 2023 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على الاختصاص العالي بالطب البشري والدكتوراه في  تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.

وللاطلاع على كافة التفاصل والشروط والتخصصات الخاصة بالمغرب اضغط هنـــــــا

لتعبئة طلب الحكومة المغربية اضغط هنـــــا

أما لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

 آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي 
الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية
هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:
نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103
الخليل – الحرس ـــــ  عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي -  تل الهوا 

المصدر / فلسطين أون لاين
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