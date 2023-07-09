أمطار صيفية تتسبب بفيضانات في أوردو التركية

شهدت ولاية أوردو شمالي تركيا، السبت، أمطارا غزيرة تسببت في سيول وفيضانات بمناطق عدة.

وقالت السلطات المحلية إن زخات من المطر هطلت على أوردو، وازدادت غزارتها في ساعات المساء.

وأوضحت أن الأمطار تسببت بحدوث سيول وفيضانات في عدة مناطق، وعلى رأسها قضاء "ألتن أوردو".

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وأدت السيول إلى فيضان نهر "بلبل" في "ألتن أوردو"، حيث غمرت المياه شوارع رئيسية مجاورة.

وتبذل فرق تابعة لبلدية "ألتن أوردو" جهودا حثيثة لفتح القنوات المائية والأنابيب التي سدّتها السيول.

بدورها، وجهت فرق الشرطة في المنطقة تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من ضفاف النهر.

المصدر / الأناضول