فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حنيني: انتصار جنين يُؤسس للمرحلة القادمة ويشجع شعبنا على الانخراط بالمقاومة

"الأشغال" تكشف عن الرقم المالي المحتاج لإعادة إعمار منشآت القطاع المدمرة

فسيفساء فلسطين.. جمال ودقة وهي الأقدم عبر التاريخ

منح دراسية في المغرب للدراسات العليا للعام 2023/2024

لاجئ سوري يؤدي اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية

مُقرر الإفراج عنه اليوم.. دعوة لأوسع مشاركة في استقبال الأسير القيادي "حسن يوسف"

أمطار صيفية تتسبب بفيضانات في أوردو التركية

المتطرف بن غفير يصدر قرارًا يحمي فيه قتلة الفلسطينيين

بأس جنين.. وتآكل سلطة رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

أمطار صيفية تتسبب بفيضانات في أوردو التركية

09 يوليو 2023 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
فيضانات تركيا

شهدت ولاية أوردو شمالي تركيا، السبت، أمطارا غزيرة تسببت في سيول وفيضانات بمناطق عدة.

وقالت السلطات المحلية إن زخات من المطر هطلت على أوردو، وازدادت غزارتها في ساعات المساء.

وأوضحت أن الأمطار تسببت بحدوث سيول وفيضانات في عدة مناطق، وعلى رأسها قضاء "ألتن أوردو".

اقرأ أيضًا: 13 قتيلاً بفيضانات ضربت منطقة الزلزال جنوب تركيا

وأدت السيول إلى فيضان نهر "بلبل" في "ألتن أوردو"، حيث غمرت المياه شوارع رئيسية مجاورة.

وتبذل فرق تابعة لبلدية "ألتن أوردو" جهودا حثيثة لفتح القنوات المائية والأنابيب التي سدّتها السيول.

بدورها، وجهت فرق الشرطة في المنطقة تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من ضفاف النهر.

المصدر / الأناضول
#تركيا #أمطار صيفية #ولاية أوردو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة