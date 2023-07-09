الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، حار نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأحد 9 يوليو

أما هذه الليلة فيكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 10 يوليو

ويوم غدٍ الاثنين يكون الجو حار نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 11 يوليو

أما الثلاثاء المقبل فيكون الجو حار نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 12 يوليو

ويوم الأربعاء المقبل تتعرض فلسطين إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين