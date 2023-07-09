الاحتلال يقتحم الخليل ونابلس ويعتقل شابًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جامعة الخليل وشرعت في دهم منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

كما شرع الاحتلال في اعتلاء منازل المواطنين تحت تهديد السلاح، وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذي تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.

اقرأ أيضا: إصابة 4 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية



فيما دهم الاحتلال عددًا من المنازل وشرع في استجواب ساكنيها ما تسبب في حالةٍ من الذعر بين النساء والأطفال وكِبار السن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وشرعت في الانتشار المكثف بأزقة وشوارع المدينة.

وفي أعقاب عملية الاقتحام المفاجئ، شرعت قوات الاحتلال في دهم منازل المواطنين وتخريب محتوياته تحت قوة السلاح.

فيما اعتلت أسطح منازل المواطنين وشرعت في إطلاق وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالاختناق تم علاجهم ميدانيًا من قِبل الطواقم الطبية.

ووفقًا لشهود عيان، فقد انسحب الاحتلال من شارع عصيره بمدينة نابلس بعد اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب المعتقل هو هشام أبو صالح، حيث اقتيد إلى جهة مجهولة للتحقيق معه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن اعتقال المواطن أبو صالح ليس الأول من نوعه بل سبقه عدة اعتقالات، كان آخرها كان قبل أشهر قليلة فقط حيث أُفرج عنه خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين