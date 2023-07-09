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أبو حسنة: "أونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات للمتضررين من العدوان على جنين

09 يوليو 2023 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
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عدنان أبو حسنة

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، مساء أمس السبت، أن الأونروا ستدفع مبالغ مالية "بدل إيجار" ومساعدات نقدية لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين.

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وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لعدوان إسرائيلي استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وقال أبو حسنة في تصريحات، إن "الأونروا" تقوم حاليًا بعمليات تقدير وتقييم للأضرار التي لحقت بالبيوت والممتلكات، موضحًا أن الوكالة ستدفع بدل إيجار لفترة مؤقتة لأصحاب البيوت التي باتت غير صالحة للسكن حتى إنجاز عملية إعمارها، إضافة إلى مساعدات نقدية بصورة عاجلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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