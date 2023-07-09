وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى كييف، قادمًا من تركيا، وبرفقته مجموعة من المدافعين عن مصانع الصلب في آزوفستال، الذين كانوا يقيمون في تركيا منذ سبتمبر 2022.

شاهد | الرئيس الأوكراني يعود من تركيا مع أسـ.ـــرى "آزوف" pic.twitter.com/nIBVO83p9A — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 8, 2023

وذكرت وكالة أنباء أوكرانيا، أن الرئيس الأوكراني أصدر بيانًا عبر تيليغرام، قال فيه إن المحاربين الأوكرانيين، وهم دينيس بروكوبينكو، وسفياتوسلاف بالامار، وسيرهي فولينسكي، وأوليه خومينكو، ودينيس شليها، سيكونون أخيرًا مع أقاربهم.

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يذكر أنه في سبتمبر 2022، كجزء من تبادل الأسرى، تم إطلاق سراح ما مجموعه 215 أوكرانيًا من الأسر الروسي، بما في ذلك قادتهم، الذين قاتلوا من أجل مصانع الصلب في آزوفستال.

منذ ذلك الحين، كانوا يقيمون في تركيا تحت الضمانات الشخصية للحماية والسلامة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر فيه ومسؤولون آخرون وهم يصافحون ويعانقون القادة قبل أن يستقلوا معًا طائرة تشيكية.

المصدر / وكالات