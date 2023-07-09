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109 قتلى منذ بداية العام.. مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

09 يوليو 2023 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

قتل شاب، مساء السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب يبلغ من (23 عامًا)، حيث أصيب بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده داخل مخبز في حي الصفافرة، وأعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرًا بإصابته.

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وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 109 قتلى خلال نصف عام لتتساوى مع حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #جرائم القتل

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