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إصابة 4 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

09 يوليو 2023 . الساعة 00:40 بتوقيت القدس
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إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت، الليلة، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، واندلعت مواجهات مع الشباب الثائر.

وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة مسن (60 عامًا) بالرصاص الحي في البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على المواطنين في بلدة كفر قدوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية #مواجهات الضفة #الشباب الثائر

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