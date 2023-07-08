الأهلي السعودي يغري سيميوني بعرض مذهل

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، قد تلقى عرضًا مذهلًا من أحد أندية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



ويرتبط سيميوني حاليًا بعقدٍ مع أتلتيكو حتى نهاية الموسم المقبل في 2024؛ لكن العرض المغري من المملكة العربية السعودية قد يُعجّل برحيل الأرجنتيني عن نادي العاصمة الإسبانية.



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي تحاول إغراء المدرب الأرجنتيني بعرض مذهل، لافتةً إلى أن النادي السعودي يسعى جاهدًا لإقناع دييغو بقبول عرض هو الأعلى في الدوري.



وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن مدرب أتلتيكو مدريد لن يكون أول النازلين على مسابقة الدوري السعودي، حيث انضم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، إلى دوري روشن ليصبح مدربًا للاتفاق.



وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها مؤكدة أن المسؤولين السعوديين بدؤوا قبل أسابيع مرحلة جس النبض؛ لمعرفة موقف سيميوني من مغادرة منصبه مدربًا لأتلتيكو مدريد، في حين لم يعطِ الأرجنتيني رده حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين اونلاين