توتر في سجن "النقب" بعد تدهور على صحة الأسير الجريح رائد بدوان

قال نادي الأسير، إنّ حالة من التوتر يشهدها سجن النقب الصحراوي، جنوبي فلسطين المحتلة، منذ منتصف الليلة الماضية، بعد تدهور طرأ على الوضع الصحيّ للأسير الجريح رائد بدوان (59 عامًا)، من بلدة "بدو" بالقدس.

وأوضح نادي الأسير في بيان مساء اليوم السبت، أنّ إدارة السّجن ماطلت في نقله للعيادة، وعلى إثر ذلك بدأ الأسرى بالتكبير، إلى أن جرى نقله لاحقًا للعيادة بعد استمرار الاحتجاجات.

ولفت إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم إعادته إلى القسم الذي يقبع فيه، وهو قسم أربعة، ولا تتوفر معلومات واضحة عن وضعه الصحيّ.

وبين أن الأسير بدوان أُصيب عام 2015، بأكثر من عشر رصاصات من قبل قوات الاحتلال، تم إخراج عدد منها، فيما بقيت ست رصاصات في جسده، ما سبب له آلاماً حادة وصعبة، عدا عن معاناته من أمراض أخرى كالسكري، والضغط.

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ولفت إلى أن بدوان مكث في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي بعد إصابته واعتقاله، وعقدت له أكثر من 50 جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية.

وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حُكماً بالسّجن لمدة 18 عامًا، وتعويضا بقيمة نصف مليون شيقل، بعد توجيه تهمة تنفيذ عملية دهس قرب بلدة "سنجل" في رام الله، وسط الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين