عودة جون تيري إلى تشيلسي بمنصب جديد

أعلن أسطورة تشيلسي الإنجليزي السابق، جون تيري عودته للعمل في أكاديمية النادي اللندني، بعد فترة قصيرة قضاها مع ليستر سيتي.



وكتب جون تيري عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "تسعدني العودة إلى النادي الأم للعمل في الأكاديمية مع تشيلسي ومواصلة دوري في النادي".



وتفاعل العديد من لاعبي تشيلسي وأساطيره السابقين مع منشور جون تيري، أبرزهم ديكو وديفيد لويز، إلى جانب سالومون كالو.



من ناحيته كتب تشيلسي عبر حسابه الرسمي: "مرحبًا بعودتك يا ملك، هذا هو منزلك"، فيما علّق أحد مشجعي النادي اللندني بالقول: "لاعبو الشباب سيحصلون على فرصة حقيقية لتعلم معنى الولاء الحقيقي من جون تيري".



ويُعَدّ تيري أحد أبرز الأساطير في تاريخ تشيلسي، حيث لعب في "ستامفورد بريدج" ما يقرب من 17 عامًا، خاض خلالها 715 مواجهة، محرزًا 76 هدفًا مع تقديم 27 تمريرة حاسمة.



وتُوّج تيري البالغ من العمر (42) عامًا، مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في خمس مناسبات مختلفة، إلى جانب حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي اللندني.



وغادر جون تيري صفوف تشيلسي في صفقة انتقال حر منتصف عام 2017، قبل أن يعتزل هناك كرة القدم نهائيًّا بعد عام واحد خاض خلاله 36 مواجهة مع النادي الإنجليزي.



واعتزل جون تيري عام 2018، قبل أن يعمل مساعدًا للمدرب دين سميث في أستون فيلا لمدة ثلاثة مواسم، ليعود إلى تشيلسي في دور استشاري قبل الرحيل للعمل تحت قيادة سميث مرةً أخرى في ليستر سيتي.



ومنذ هبوط ليستر سيتي نهاية الموسم الماضي، وإقالة المدرب سميث، وجد جون تيري نفسه عاطلًا عن العمل، ليقرر العودة إلى تشيلسي -حسب صحيفة "مترو" البريطانية- وسط حالة سعادة كبيرة سيطرت على الجماهير وقطاع اللاعبين الشباب هناك.

المصدر / فلسطين اونلاين