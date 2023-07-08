رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية

دعا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إلى موقف عربي إسلامي موحد، تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه دون هذا الموقف لا يمكن أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية.

وأشار الفايز في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن هناك تعاطفا شعبيا في الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية، لكن اللوبيات الصهيونية أيضا قوية في كافة دول العالم، فهي مسيطرة على الإعلام والاقتصاد.

وطالب كافة الأقطار العربية، الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأن تكون الأولوية لديها، باعتبارها القضية المركزية للدول العربية، مشددا على ضرورة الضغط على حكومات الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لتغيير سياساتها.

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وكشف الفايز عن سؤال وجهه لرئيس مجلس الشورى في فرنسا خلال تواجده فيها العام الماضي، حول امكانية مقاطعة (إسرائيل) أو اتخاذ عقوبات اقتصادية بحقها بعد بيانات الإدانة والتعبير عن القلق، والذي أكد له بكل وضوح أن ذلك غير ممكنا، موضحاً أن بيانات الشجب والإدانة والتعبير عن القلق لا تفيد القضية الفلسطينية.

المصدر / وكالات