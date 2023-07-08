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بالصور الأولمبي يودع دورة الألعاب العربية بالخسارة من السعودية

08 يوليو 2023 . الساعة 22:32 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

ودع المنتخب الأولمبي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر، عقب الخسارة أمام منتخب السعودية للشباب بهدف مقابل اثنين، في ختام مباريات دور المجموعات.

الخسارة أوقفت رصيد المنتخب الأولمبي عند نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن منتخب موريتانيا صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع، فيما رفع منتخب السعودية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سوريا صاحبة المركز الأول بنفس الرصيد.

منتخب السعودية دخل المباراة بكل قوة وهدد مرمى الفدائي الأولمبي بتسديدة عباس الحسن التي جاورت القائم، الأولمبي حاول الرد معتمدا على انطلاقات خالد النبريص من الجهة اليسرى، وحاول زيد القنبر من تسديدة قوية علت المرمى، النبريص تمكن من زيارة الشباك بعدما سدد كرة قوية في المرمى لكن الحكم احتسب لمسة يد على أنس بني عودة.

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الحارس عبد الهادي ياسين أنقذ مرمى الفدائي من انفراد لاعب منتخب السعودية مروان الصحفي الذي راوغ المدافع بسهولة لكن ياسين أنقذ الموقف، منتخب السعودية واصل أفضليته وكاد أن يتقدم بعد خروج خاطئ من ياسين لركلة ركنية ليبعدها الدفاع من أمام المهاجم السعودي، ورد إبراهيم أبو عمير بكرة رأسية مرت فوق المرمى.

السعودية ترجمت أفضليتها لهدف التقدم عبر فيصل السيد بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية زاحفة حولها السيد في الشباك (37)، لكن الرد جاء سريعا بعدما تحصل خالد النبريص على ركلة جزاء، ليسددها أنس بني عودة ويتصدى لها الحارس لكن بني عودة تابعها في الشباك (40)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تحسن أداء المنتخب الأولمبي في بداية الشوط الثاني ووقف الحارس السعودي سدا منيعا أمام النبريص لتسجيل هدف التقدم بعدما حول الكرة إلى ركنية، وحاول مهند حسنين من تسديدة قوية علت المرمى بقليل.

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منتخب السعودية حاول استغلال اندفاع الأولمبي وتمكن من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة لعباس الحسن لم يفلح الحارس في التعامل معها (62)، النبريص كان قريبًا من التعديل إلا أنّ المدافع السعودي تدخل في تحويل الكرة لركنية، وجدّد النبريص مساعيه لكنّ الحارس تألق في التصدي للكرة.

البديل جبران يوسف سدد كرة زاحفة حولها الحارس إلى ركنية، الأخضر السعودي واصل تهديد مرمى الفدائي الأولمبي وانفرد مروان الصحفي ليضع الكرة بجانب القائم، قبل أن يمنع عبد الهادي ياسين كرة الهدف الثالث من تسديدة صاروخية حولها لركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب الأولمبي.

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#الجزائر #منتخب السعودية #المنتخب الأولمبي #دورة الألعاب العربية

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