حماس تطلق مخيماتها الصيفية بغزة "درع القدس"

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عصر اليوم السبت، مخيماتها الصيفية للعام (2023) بمشاركة أكثر من مئة ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وتوجه الطلبة المشاركون عصر اليوم إلى مواقع المخيمات والتي تغطي كل مناطق القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المركزية للمخيمات الصيفية في حركة حماس، انطلاق مخيماتها الصيفية، تحت شعار "درع القدس".

وقال رئيس اللجنة العليا للمخيمات الصيفية خالد أبو عسكر، خلال مؤتمر صحفي بمدينة "أصداء الترفيهية" شمال غرب مدينة خان يونس: "نلتقي اليوم في مدينة أصداء التي تضم بين جنباتها محاكاة لعدد من معالم المدينة المقدسة، لنعلن انطلاق مخيماتنا الصيفية مخيمات "درع القدس" لنؤكد للعالم أن مدينة القدس بمقدساتها هي بوصلة كل فلسطيني حر وشريف".





وأضاف: "المخيمات الصيفية تشتمل على فئات عمرية متعددة، للمراحل الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى تنفيذ مخيمات متخصصة في عدة مجالات ومخيمات القرآن الكريم".

ويشارك في المخيم أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

وأكد أبو عسكر أن حماس تهتم بالجيل وتحرص على استثمار أوقاتهم لأنها تدرك حجم الاستهداف الممنهج ضدهم، في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم ووطنيتهم؛ حيث يضخ الاحتلال وأعوانه أموال طائلة وجهداً كبيراً لحرف الجيل عن الانتماء لدينه ووطنه.

وأشار إلى أن الحركة أطلقت "درع القدس" على مخيماتها هذا العام لغرس قيمة القدس في نفوس الشباب وأحقية الفلسطيني في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى النهوض بالدور الوطني لجيل التحرير ورفع الهمم لديهم.









المصدر / فلسطين أون لاين