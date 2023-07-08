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14 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة

08 يوليو 2023 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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جانب من مواجهات سابقة مع قوات الاحتلال في حي الثوري بالقدس

وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 14 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الـ24 الأخيرة.

وشملت تلك الأعمال؛ عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقطة عسكرية، و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وفي القدس اندلعت مواجهات في حاجز قلنديا وحي الثوري ومخيم شعفاط، تخللها إلقاء مفرقعات نارية ومواجهات شملت إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مرج ابن عامر في جنين، كما اندلعت مواجهات في "جلبون"، تخللها إلقاء حجارة.

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وقرب الجدار الفاصل في قلقيلية اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة، كما تعرضت مستوطنة "افني حيفتس" في طولكرم لعملية إطلاق نار.

وفي حوارة بنابلس أحرق الشباب الثائر نقطة عسكرية واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في البلدة القديمة ومخيم العروب في مدينة الخليل.

وتواصل المقاومة بالأدوات كافة استهداف البؤر الاستيطانية وتجمعات المستوطنين وقوات الاحتلال ردًا على جرائمهما المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #مخيم شعفاط #الضفة الغربية

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