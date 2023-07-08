"الأحرار" تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ16 بمهرجان حاشد في غزة

أحيت حركة الأحرار ذكرى انطلاقتها الـ16 مساء اليوم السبت بمهرجان حاشد في مدينة غزة، بالتأكيد على حاجة شعبنا إلى قيادة وطنية جامعة تجمع الصف الفلسطيني وتوحّد الكلمة تحت راية البندقية.

وشارك الآلاف في المهرجان المركزي الذي أقامته الحركة بساحة الكتيبة تحت عنوان "يا قدس إنا قادمون". وتَقدّم الحضور قيادة الحركة وممثلو القوى الوطنية والإسلامية ومسؤولون حكوميون ووجهاء ومخاتير.

وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال: إنّ "عدوان الاحتلال على شعبنا يتصاعد في ظلّ حكومة يمينية متطرفة، حيث يتواصل العدوان في الضفة والقدس والداخل المحتل".

وشدد أبو هلال على أنّ القدس بمسجدها الأقصى ستبقى بوصلة الأحرار وسيبقى أبطال جنين ونابلس والمقاومة في كلّ بقعة من فلسطين.

وتابع، "بالرغم من كل هذا التآمر، يشتد عود المقاومة في غزة والقدس والـ48، وتتصدر الآن جنين أيقونة الثورة والمقاومة"، موضحًا أنها كسرت هيبة جيش الاحتلال من خلال أدائها المتميز التي جسّدت فيه الوحدة الميدانية للمقاومة.





وأكد أبو هلال أنّ استمرار العمليات البطولية التي تضرب العدو في كل مكان هي استهداف لكل أساساته الأمنية الهشة والضعيفة وخاصرته المجتمعية الجبانة، ويتزامن كل ذلك مع انتصار جنين المؤزر الذي يستنسخ انتصار غزة.

وأضاف: "إنّ انتصار جنين هو تجسيدٌ للشراكة الوطنية في كسر شوكة العدو وتحطيم هيبته، وسحق الجندي الصهيوني الذي قالوا عنه كذبًا أنه الجندي الذي لا يقهر".

وشدد أبو هلال على أنّ شعبنا بحاجة ماسة إلى قيادة وطنية جامعة تلمّ الشمل وتجمع الصف وتُوحّد الكلمة تحت راية البندقية، وأنّ المقاومة خيارٌ وحيد لمواجهة العدو وتسجيل الانتصار عليه.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، في كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية: إنّ "حركة الأحرار خرجت من رحم معاناة شعبنا في خضم التحديات؛ لتؤكد على الكفاح المسلح ورفضها لكل خيارات التسوية".

وذكر المصري أنّ حركة الأحرار قدّمت ثلة من شهدائها من كتائب الأنصار ومضت على طريق التحرير مع قوى المقاومة في سبيل الوصول إلى أهداف شعبنا وغاياته لتحرير الأرض والإنسان من دنس الغاصبين.





وأكد المصري أنّ المقاومة تتمدد اليوم جغرافيًّا وتتنوع في تكتيكاتها العسكرية وتتطور في أدائها في مقارعة المحتل، وما معركة جنين وبأس جنين قبيل أيام إلا دلالة على حجم الإعداد الذي شكّلته قوى المقاومة حتى فرضت على المحتل أن يجرَّ ذيول الخزي والعار دون أن يُحقّق أهدافه.

وأوضح أنّ المقاومة أعلنت أنّ "أرض جنين محرمة في وقتٍ راهنَ البعض على التدجين السياسي والانحراف الوطني لهذا الجيل؛ وإذ به يخرج من تحت الركام ويُواجه التنسيق الأمني ويخترق كلّ معادلات المستحيل ويخوض المعارك".

وأضاف: "المقاومة المسلحة بكلّ قواها باتت اليوم قاهرة للعدو، حيث لم يستطع بكلّ قوته أن يفرض أجندته على شعبٍ يحتضن مشروع الجهاد والمقاومة".

وشدد المصري على أنّ المقاومة اليوم مُوحّدة في كل الساحات؛ حيث تخوض معارك متعددة في غزة والقدس والضفة وجنوب لبنان وساحات قادمة.

وأوضح أنّ المعركة التي دارت في جنين قد أخذت المقاومة خياراتها، وكنّا على ثقة أنّ العدو إذا ما تمادى في عدوانه فإنّ المقاومة ستقول كلمتها وستفرض معادلات جديدة في إدارة الصراع مع المحتل.





وأكد أن شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأقصى وحيدًا وما معركة سيف القدس عنا ببعيد، ولن نترك أسرانا وحدهم يواجهون سطوة السجان.

وأضاف: "نحن اليوم في ظلال معركة العصف المأكول والتي أسرت فيها المقاومة بعض جنود الاحتلال ونحن على ثقة أن من صنع صفقة وفاء الأحرار سيصنع أختها رغم أنف الاحتلال".

وشدد المصري على أن شعبنا لن يسمح للعدو أن يستفرد بالضفة ولا بالقدس ولا جنين ولا نابلس؛ فأرضنا محرمة على الصهاينة ووحدة الشعب والمصير هو خيار ثابت.

وذكر أن جنين صنعت ملحمة انتصار وستبقى غزة صمام أمان للمقاومة؛ فرسالتنا للصهاينة أن المقاومة ستبقى قانون المحتل وأن الجرائم الصهيونية لن تجلب للعدو آمن بل ستدفع المنطقة لمزيد من الانفجار والعدو يتحمل تبعات ذلك.

وأكد المصري أن أمن الكيان مرهون بأمن شعبنا وأمن "تل أبيب" مرهون بأمن جنين، ولن ينعم العدو بالأمن ما لم ينعم به شعبنا دون احتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين