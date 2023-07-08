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بالفيديو "كتيبة جنين" تنشر مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في جرافة للاحتلال بمخيم جنين

08 يوليو 2023 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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الاحتلال فشل في عدوانه الأخير على مخيم جنين

نشرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، مشاهد من تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية لقوات الاحتلال خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين.

وجاء في مقطع مرئي نشرته كتيبة جنين تحت بند "سمح بالنشر"، مشاهد لتفجير عبوة ناسفة من نوع (طارق1) في جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على مخيم جنين.

وشنت قوات الاحتلال عدوان واسع على مخيم جنين منذ فجر الاثنين الماضي، وانتهى مساء الثلاثاء بفشل العدوان أمام تصدي المقاومين الفلسطينيين لقوات الاحتلال على أطراف المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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