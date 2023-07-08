بلديات غزة تصدر تحذيرا مهما للمواطنين.. هذا مضمونه

أصدرت بلديات قطاع غزة اليوم السبت تحذيرا للمواطنين بالابتعاد عن شاطئ البحر مسافة 15 مترا، فيما قررت بلدية غزة منع السباحة تماماً خلال تلك الأيام.

ودعت البلديات المصطافين إلى الابتعاد عن الشاطئ مسافة 15 مترا بدءاً من اليوم السبت وحتى صباح الأربعاء المقبل، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت طواقم الانقاذ في بلدية غزة منع السباحة بشكل كامل بدءاً من اليوم السبت، وحتى صباح الأربعاء المقبل.

وتضمن قرار البلدية دعوة المصطافين للابتعاد عن الشاطئ مسافة 15 مترًا بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.

وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، حفاظاً على سلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين