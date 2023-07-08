رسالة قوية من الأسير يعقوب غوادرة لجنين ومخيمها.. هذه تفاصيلها

وجه الأسير يعقوب غوادرة أحد أبطال عملية "نفق الحرية" المعزول في سجن رامون، رسالةً لأبناء شعبنا عامةً وجنين ومخيمها خاصة، اليوم السبت. وذلك عبر مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى.

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فيما يلي نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

"أتوجه برسالة لأبناء شعبي الفلسطيني عامة وإلى مدينة جنين ومخيمها خاصة حيث أقول يا أبناء شعبنا العظيم أيها المرابطون على ثغور هذا الوطن الحبيب من جنين شمالًا حتى غزة جنوبًا يا أهل العزة والكرامة، الملحمة التي سطرتموها في أزقة وحواري وشوارع المخيم من خلال صدوركم العارية وبنادقكم المباركة وعبواتكم الطاهرة جعلت منكم أسطورة الزمان والمكان وكنتم المثل الأروع والصوت العالي والانتصار للمخيم الذي شاهده القاسي والداني، يا أهل العزة والكرامة والخير والطهر والسؤدد، يا بأس جنين ويا بعث الأحرار بضع رجال ضربتهم مثلًا يحتذى به وعنوان يقتضى بكل من تراجع بهذا الزمان للذين يملكون الكبر ولا يريدون التطبيق على الأرض فقط ما نسمع منه هو التطبيل والتزوير، لذلك كنتم أيها الرجال عناوين هذه المرحلة وستكونون فوق رؤوس الجميع يا جنين بإذن الله تعالى فبورك نصركم لجنين برجالها الميامين وما النصر إلا صبر ساعة".



أخوكم/ يعقوب غوادرة

أحد أسرى نفق الحرية

عزل سجن رامون

المصدر / فلسطين أون لاين