غزة.. الأستاذ الدكتور سفيان تايه رئيساً للجامعة الإسلامية

قرر مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة اليوم السبت تعيين الأستاذ الدكتور سفيان تايه رئيساً للجامعة خلفاً للأستاذ الدكتور ناصر فرحات، والذي تنتهي فترة رئاسته مع مطلع العام الدراسي القادم في أغسطس 2023م.

وقال الدكتور محمد العكلوك، رئيس مجلس الأمناء: "جاء اختيار مجلس الأمناء للأستاذ الدكتور سفيان تايه نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في المجالين الأكاديمي والإداري".

وتمنى رئيس المجلس لتايه التوفيق لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة وتعزيز دورها في خدمة الطلبة والمجتمع الفلسطيني.

كما توجه باسم مجلس الأمناء بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور ناصر فرحات، وقال العكلوك: "لقد ترأس فرحات الجامعة لمدة ست سنوات شهدت الجامعة خلالها تطوراً في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع فضلاً عن شبكة علاقات واسعة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية على المستويين العربي والدولي".

من هو الأستاذ الدكتور سفيان تايه

الأستاذ الدكتور سفيان تايه يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية.

وشغل عدة مواقع إدارية سابقة بداخل الجامعة.

وهو حاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان والعديد من الجوائز العلمية الأخرى.

ضمن أفضل 2% من الباحثين عل مستوى العالم بناءً على دراسة أجرتها دار النشر العالمية Elsevier وجامعة Stanford في الولايات المتحدة الأمريكية.

له إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنويًا في مجلات علمية مرموقة.

كما عين تايه خلال العام 2023م حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين