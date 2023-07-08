موعد قرار مبابي النهائي بشأن مصيره مع سان جيرمان

أكدت مصادر صحفية، أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد حدد موعدًا نهائيًّا من أجل الكشف عن ملامح مستقبله الحائر بين البقاء في صفوف ناديه الفرنسي أو الرحيل صوب ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.



وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن التاسع عشر من يوليو/ تموز، هو الموعد النهائي الذي وضعه مبابي من أجل تحديد مستقبله المرتقب، وسط انتظار كبير من باريس سان جيرمان وريال مدريد في الوقت الراهن.



وتابعت الصحيفة قولها: "يرغب مبابي في تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية سواء بالبقاء مع باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد، لذلك هو يُفضّل تأجيل قراره النهائي إلى حين استقبال عروض أكثر قوة".



وبات باريس سان جيرمان منزعجًا للغاية من تصرفات مبابي، وهو ما دفع القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي للقول إن المهاجم الشاب مُطالَب باتخاذ قرار سريع سواء بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف، في ظل عدم رغبة باريس سان جيرمان بفقدانه مجانًا الموسم المقبل.



راتب كبير ينتظر مبابي في مدريد

وفي سياق متصل، حدد ريال مدريد الإسباني راتبًا سنويًّا ضخمًا حال نجاحه في التعاقد مع كيليان مبابي بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



ويرغب ريال مدريد في دفع راتب سنوي يُقدَّر بنحو 40 مليون يورو إلى المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، رغم اشتراط مبابي الحصول على راتب سنوي يُقدَّر بنحو 50 مليون يورو.



وحسب موقع "fichajes" فإن صفقة مبابي قد تُكلّف خزائن ريال مدريد ما يصل إلى 200 مليون يورو كقيمة مدفوعة إلى باريس سان جيرمان، بجانب 100 مليون يورو من النفقات الأخرى، مما يجعل فكرة دفع راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو أمرًا مرفوضًا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

المصدر / فلسطين اونلاين