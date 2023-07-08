فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مرداوي": "العصف المأكول" أثبتت صلابة المقاومة وقدرتها على مواجهة العدو

بعد ميسي وبوسكيتس.. إنتر ميامي يسعى لضم نجم ريال مدريد

ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين: ما جرى بمخيم جنين "مؤلم ومخالف للقانون الدولي"

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

حماس تهنئ حركة الأحرار بذكرى انطلاقتها السادسة عشرة

تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الخرطوم

مصادر عبرية: قدرات (إسرائيل) تتآكل والجيش والمجتمع يتفككان

الاحتلال يفرج عن الأسير القيادي بحركة حماس حسن يوسف غداً الأحد

مركز فلسطين: 432 عميداً للأسرى في سجون الاحتلال أقلهم أمضي 20 عاماً

موعد قرار مبابي النهائي بشأن مصيره مع سان جيرمان

08 يوليو 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
...
موعد قرار مبابي النهائي بشأن مصيره مع سان جيرمان

أكدت مصادر صحفية، أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد حدد موعدًا نهائيًّا من أجل الكشف عن ملامح مستقبله الحائر بين البقاء في صفوف ناديه الفرنسي أو الرحيل صوب ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن التاسع عشر من يوليو/ تموز، هو الموعد النهائي الذي وضعه مبابي من أجل تحديد مستقبله المرتقب، وسط انتظار كبير من باريس سان جيرمان وريال مدريد في الوقت الراهن.

وتابعت الصحيفة قولها: "يرغب مبابي في تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية سواء بالبقاء مع باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد، لذلك هو يُفضّل تأجيل قراره النهائي إلى حين استقبال عروض أكثر قوة".

وبات باريس سان جيرمان منزعجًا للغاية من تصرفات مبابي، وهو ما دفع القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي للقول إن المهاجم الشاب مُطالَب باتخاذ قرار سريع سواء بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف، في ظل عدم رغبة باريس سان جيرمان بفقدانه مجانًا الموسم المقبل.

راتب كبير ينتظر مبابي في مدريد
وفي سياق متصل، حدد ريال مدريد الإسباني راتبًا سنويًّا ضخمًا حال نجاحه في التعاقد مع كيليان مبابي بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

ويرغب ريال مدريد في دفع راتب سنوي يُقدَّر بنحو 40 مليون يورو إلى المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، رغم اشتراط مبابي الحصول على راتب سنوي يُقدَّر بنحو 50 مليون يورو.

وحسب موقع "fichajes" فإن صفقة مبابي قد تُكلّف خزائن ريال مدريد ما يصل إلى 200 مليون يورو كقيمة مدفوعة إلى باريس سان جيرمان، بجانب 100 مليون يورو من النفقات الأخرى، مما يجعل فكرة دفع راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو أمرًا مرفوضًا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جرمان #مبابي #ريال مدري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة